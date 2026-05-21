Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,02 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Delphine Le Louet bescheinigte dem Labor- und Pharmazulieferer am Donnerstag nach dessen Geschäftszahlen ein solides erstes Halbjahr. Die Margen zögen an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
284,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
224,40 €
|Abst. Kursziel*:
26,56%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
225,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,11%
|
Analyst Name:
Delphine Le Louet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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