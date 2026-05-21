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Sartorius vz. Aktie

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225,20 EUR +4,50 EUR +2,04 %
STU
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Sartorius vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 14,02 Mrd. EUR

KGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
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WKN 716563

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ISIN DE0007165631

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Symbol SUVPF

Bernstein Research

Sartorius vz Outperform

15:41 Uhr
Sartorius vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
225,20 EUR 4,50 EUR 2,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Delphine Le Louet bescheinigte dem Labor- und Pharmazulieferer am Donnerstag nach dessen Geschäftszahlen ein solides erstes Halbjahr. Die Margen zögen an./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Outperform

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
224,40 €		 Abst. Kursziel*:
26,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
225,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,11%
Analyst Name:
Delphine Le Louet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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