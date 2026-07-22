Prosus Aktie
Marktkap. 84,08 Mrd. EURKGV 8,55 Div. Rendite 0,72%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Technologieholding nehme aufgrund ihrer erreichten Größe und eines selbst entwickelten KI-Modells eine Sonderstellung unter den von ihr beobachteten Unternehmen ein, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst wenn man argumentiere, dass ein Bewertungsabschlag wegen der Beteiligung an Tencent gerechtfertigt sei, wären die übrigen bedeutenden Vermögenswerte von Prosus auf diesem Kursniveau kaum oder gar nicht bewertet./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
72,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,13 €
|Abst. Kursziel*:
93,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
94,17%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|12:21
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.