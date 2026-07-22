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Prosus Aktie

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Prosus Aktien-Sparplan
37,08 EUR +0,18 EUR +0,47 %
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34,46 CHF +0,11 CHF +0,31 %
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Marktkap. 84,08 Mrd. EUR

KGV 8,55 Div. Rendite 0,72%
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Symbol PROSF

Deutsche Bank AG

Prosus Buy

12:21 Uhr
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
37,08 EUR 0,18 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Technologieholding nehme aufgrund ihrer erreichten Größe und eines selbst entwickelten KI-Modells eine Sonderstellung unter den von ihr beobachteten Unternehmen ein, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst wenn man argumentiere, dass ein Bewertungsabschlag wegen der Beteiligung an Tencent gerechtfertigt sei, wären die übrigen bedeutenden Vermögenswerte von Prosus auf diesem Kursniveau kaum oder gar nicht bewertet./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Prosus Buy

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,13 €		 Abst. Kursziel*:
93,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
94,17%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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