Prosus Aktie
Marktkap. 83,47 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus von 79 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei vor allem auf die jüngsten Wechselkursschwankungen des US-Dollar zum Euro zurückzuführen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Da die kurzfristigen Risiken bereits eingepreist seien, sei die Gelegenheit günstig für einen Kauf der Aktie der Beteiligungsgesellschaft./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 18:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,17 €
|Abst. Kursziel*:
117,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
113,02%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|12:06
|Prosus Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Prosus Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|Prosus Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.