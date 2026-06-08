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Prosus Aktie

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Prosus Aktien-Sparplan
38,03 EUR -0,39 EUR -1,00 %
STU
35,24 CHF -0,47 CHF -1,32 %
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Prosus jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 83,47 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
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Symbol PROSF

UBS AG

Prosus Buy

12:06 Uhr
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
38,03 EUR -0,39 EUR -1,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prosus von 79 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel sei vor allem auf die jüngsten Wechselkursschwankungen des US-Dollar zum Euro zurückzuführen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Da die kurzfristigen Risiken bereits eingepreist seien, sei die Gelegenheit günstig für einen Kauf der Aktie der Beteiligungsgesellschaft./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 18:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Buy

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,17 €		 Abst. Kursziel*:
117,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
113,02%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:06 Prosus Buy UBS AG
01.06.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Prosus Overweight Barclays Capital
15.05.26 Prosus Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Prosus Overweight Barclays Capital
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