United Internet Aktie
Marktkap. 3,95 Mrd. EURKGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Im Fokus stünden die Fortschritte der Tochter 1&1, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum erwartungsgemäßen Quartalsbericht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Buy
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,88 €
|Abst. Kursziel*:
42,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,22%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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