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United Internet Aktie

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23,74 EUR +0,24 EUR +1,02 %
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Marktkap. 3,95 Mrd. EUR

KGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
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Deutsche Bank AG

United Internet Buy

13:16 Uhr
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
23,74 EUR 0,24 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Im Fokus stünden die Fortschritte der Tochter 1&1, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zum erwartungsgemäßen Quartalsbericht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,88 €		 Abst. Kursziel*:
42,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,22%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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