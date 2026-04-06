Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX kaum verändert gestartet
Apple-Aktie: iPhone-Revolution - größte Änderung aller Zeiten könnte anstehen
United Internet Aktie

27,94 EUR +0,14 EUR +0,50 %
Marktkap. 4,81 Mrd. EUR

KGV 16,79
WKN 508903

ISIN DE0005089031

Symbol UDIRF

United Internet Equal Weight

08:41 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Sonntag an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. An der Einschätzung ändert sich nichts./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet Equal Weight

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
27,76 €		 Abst. Kursziel*:
-6,34%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
27,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,94%
Analyst Name:
Ganesha Nagesha 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

08:41 United Internet Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 United Internet Kaufen DZ BANK
25.03.26 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 United Internet Buy UBS AG
mehr Analysen

