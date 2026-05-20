NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
62,22 €
|Abst. Kursziel*:
47,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
62,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,91%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
