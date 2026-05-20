Danone Aktie

62,20 EUR -1,10 EUR -1,74 %
STU
56,67 CHF -0,95 CHF -1,65 %
BRX
Marktkap. 40,65 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Outperform

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
62,22 €		 Abst. Kursziel*:
47,86%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
62,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,91%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

21.05.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
11.05.26 Danone Overweight Barclays Capital
23.04.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
23.04.26 Danone Buy UBS AG
23.04.26 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu Danone S.A.

