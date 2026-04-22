Danone Aktie
Marktkap. 42,52 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Sell" belassen. Das Wachstum habe sich im ersten Quartal erwartungsgemäß verlangsamt, schrieb Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen. Er hob vor allem das viel trägere Wachstum im Bereich Spezialnahrung hervor./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Sell
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
67,70 €
|Abst. Kursziel*:
-3,99%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
67,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,38%
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|11:06
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Danone Buy
|UBS AG
|08:01
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Danone Buy
|UBS AG
|08:01
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Danone Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|11:06
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets