Danone Aktie
Marktkap. 40,65 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 65 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der chinesische Markt für Kindernahrung erlebe wohl mehr als eine bloße Normalisierung, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zur selben Zeit verlören die Franzosen weiter Marktanteile im US-Joghurtgeschäft. Dies sei ein doppeltes Dilemma, so der Experte. Er kürzte seine Gewinnannahmen (EPS) für das laufende und das kommende Jahr./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Sell
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
62,96 €
|Abst. Kursziel*:
-6,29%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
62,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,87%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|11:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets