Danone Aktie

62,68 EUR -0,82 EUR -1,29 %
STU
57,33 CHF -0,61 CHF -1,05 %
BRX
Marktkap. 40,65 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Deutsche Bank AG

Danone Sell

11:56 Uhr
Danone Sell
Danone S.A.
62,68 EUR -0,82 EUR -1,29%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 65 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der chinesische Markt für Kindernahrung erlebe wohl mehr als eine bloße Normalisierung, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zur selben Zeit verlören die Franzosen weiter Marktanteile im US-Joghurtgeschäft. Dies sei ein doppeltes Dilemma, so der Experte. Er kürzte seine Gewinnannahmen (EPS) für das laufende und das kommende Jahr./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Sell

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
62,96 €		 Abst. Kursziel*:
-6,29%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
62,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,87%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

11:56 Danone Sell Deutsche Bank AG
11.05.26 Danone Overweight Barclays Capital
23.04.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
23.04.26 Danone Buy UBS AG
23.04.26 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu Danone S.A.

