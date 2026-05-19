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SMC Research

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08:34 Uhr
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Blue Cap AG
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Mit dem Bestandsportfolio hat Blue Cap im ersten Quartal nach Darstellung von SMC-Research zwar einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen müssen, aber das operative Ergebnis konnte zugleich moderat gesteigert werden. Künftig wird sich die Dynamik mit einem getätigten großen Zukauf und weiteren geplanten deutlich erhöhen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht den Potenzialwert erheblich über dem aktuellen Kurs.

Die konjunkturellen Rahmenbedingungen für die Unternehmen der Blue-Cap-Gruppe seien laut SMC-Research weiter nicht leicht, aber die Beteiligungen können sich gut behaupten. Im ersten Quartal sei der kumulierte Umsatz zwar moderat, um 5 Prozent auf 31,0 Mio. Euro, gesunken, das bereinigte EBITDA habe aber etwas verbessert werden können, von 1,6 auf 1,7 Mio. Euro, womit sich die Marge von 4,8 auf 5,4 Prozent erhöht habe.

Klar im Expansionsmodus sei die Beteiligungsgesellschaft jetzt wieder mit Zukäufen. Im Mai sei die – gemessen am Umsatz – größte Akquisition der Unternehmensgeschichte gemeldet worden. Die Übernahme der Janoschka AG mit einem Umsatz von zuletzt rund 90 Mio. Euro und einer nach Schätzung der Analysten knapp zweistelligen EBITDA-Marge werde die Resultate nach dem anvisierten Abschluss der Transaktion noch im ersten Halbjahr in den Folgequartalen beflügeln und biete zudem ein deutliches Wertsteigerungspotenzial.

Während sich die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zuvor auf einen Umsatz von 120 bis 140 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 5 bis 6 Prozent belaufen habe, werden mit anteiliger Erfassung von Janoschka nun Erlöse zwischen 170 und 190 Mio. Euro sowie eine Marge von 7,5 bis 8,5 Prozent erwartet.

Und Blue Cap verfüge nach mehreren lukrativen Exits weiterhin über eine deutliche Nettofinanzposition, die weitere Zukäufe ermögliche.

Sollte sich die Gesamtlage nicht weiter eintrüben, rechnen die Analysten mit einer moderat positiven Ertragsentwicklung im Bestand (vor Janoschka) und künftig deutlich positiven Impulsen aus Zukäufen und deren Optimierung. In ihrem Bewertungsmodell haben sie nur die bislang erfolgte Übernahme angesetzt und taxieren auf dieser Basis den nach den Quartalszahlen leicht aktualisierten fairen Wert bei 29,00 Euro (bislang: 29,50 Euro). Damit sehen sie auch nach der jüngsten Kurserholung noch deutliches Potenzial für die Aktie von Blue Cap und bekräftigen die Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.5.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 20.05.2026 um 18:40 Uhr fertiggestellt und am 21.05.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-21-SMC-Comment-Blue-Cap_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Blue Cap Kaufen

Unternehmen:
Blue Cap AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
29,00
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
19,55 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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