Blue Cap Aktie
Marktkap. 88,38 Mio. EURKGV 5,38 Div. Rendite 4,09%
WKN A0JM2M
ISIN DE000A0JM2M1
Blue Cap Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Nach Darstellung des Analysten Jörg Philipp Frey von Warburg Research hat die Blue Cap AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um 6 Prozent auf 97,3 Mio. Euro verbucht, die adjustierte EBITDA-Marge aber auf 5,3 Prozent (9M 2024: 4,9 Prozent) verbessert. Mittlerweile liege die Cash-Position auf Holding-Ebene zudem ungefähr auf dem Niveau der Marktkapitalisierung. In der Folge bestätigt er das Kursziel von 32,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.2025, 11:30 Uhr)
Zusammenfassung: Blue Cap kaufen
|Unternehmen:
Blue Cap AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
32,00
|Rating jetzt:
kaufen
|Kurs*:
19,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
n/a
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
JÃ¶rg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
