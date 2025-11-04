DAX 24.058 +0,0%ESt50 5.672 +0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,95 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.646 -0,8%Euro 1,1515 +0,2%Öl 63,97 +0,7%Gold 4.007 +0,7%
Blue Cap Aktie

19,70 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Marktkap. 88,38 Mio. EUR

KGV 5,38 Div. Rendite 4,09%
WKN A0JM2M

ISIN DE000A0JM2M1

Warburg Research

Blue Cap Kaufen

11:39 Uhr
Blue Cap Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Blue Cap AG
19,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Jörg Philipp Frey von Warburg Research hat die Blue Cap AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um 6 Prozent auf 97,3 Mio. Euro verbucht, die adjustierte EBITDA-Marge aber auf 5,3 Prozent (9M 2024: 4,9 Prozent) verbessert. Mittlerweile liege die Cash-Position auf Holding-Ebene zudem ungefähr auf dem Niveau der Marktkapitalisierung. In der Folge bestätigt er das Kursziel von 32,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.2025, 11:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 06.11.2025 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. 

Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A0JM2M1.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

 

Zusammenfassung: Blue Cap kaufen

