Großer Verfallstag: DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün -- Bank of Japan erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, PUMA, Nike, FedEx im Fokus
Micron Technology-Aktie weiter stark: Neue Analysten-Euphorie nach positiver Bilanz
Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX bewegt sich nahe der Nulllinie
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

46,88 EUR +0,32 EUR +0,69 %
STU
Marktkap. 49,99 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Barclays Capital

DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight

09:01 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,88 EUR 0,32 EUR 0,69%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group vor Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns dürften etwas besser als im Vorjahreszeitraum ausfallen, schrieb Marco Limite in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Quartalsresultate des US-Wettbewerbers Fedex ließen positive Rückschlüsse auf das Express-Geschäft zu./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
46,21 €		 Abst. Kursziel*:
-6,95%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
46,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,28%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

09:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
02.12.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Bewertung im Fokus Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Bernstein Research: Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start stärker
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Gewinnen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Vormittag nordwärts
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag höher
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag verlustreich
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich leichter
Zacks Western Union Ties Up With Deutsche Post to Broaden Germany Reach
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen