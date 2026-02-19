Renault Aktie
Marktkap. 9,57 Mrd. EUR
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renault von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der etwas schwächere Ausblick dürfte den Ergebniskonsens leicht drücken, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Die Ziele der Franzosen erschienen im schwierigen Umfeld ambitioniert und bedürften der Bestätigung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,61 €
|Abst. Kursziel*:
22,66%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,15%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
