BASF Aktie

Bernstein Research

BASF Outperform

09:16 Uhr
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Outperform" belassen. James Hooper blickt in seinem Branchenkommentar vom Montagnachmittag auf die Folgen des Iran-Krieges für europäische Chemieunternehmen, sollte der Konflikt länger als ein paar Wochen andauern. Die dann längerfristig höheren Öl- und Gaspreise würden wohl die Konsumlaune der Menschen bremsen - und damit einer breiten Nachfrageerholung im Weg stehen, die die Chemieindustrie in ihrer Krise eigentlich brauche. Zudem könnten die Margen der Chemieunternehmen unter Druck geraten. Angesichts der breiten Aufstellung der Branche, würde es aber auch Gewinner geben - etwa Unternehmen, die Produkte herstellten, die sonst auf dem Iran oder per Schiff durch die Straße von Hormus kämen. Dazu zählten Methanol, Ethylen, Polyethylen sowie Harnstoff und Ammoniak./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
46,27 €		 Abst. Kursziel*:
14,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
44,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,07%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

09:16 BASF Outperform Bernstein Research
02.03.26 BASF Kaufen DZ BANK
02.03.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 BASF Neutral UBS AG
27.02.26 BASF Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

