LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,03 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Konzernergebnis FFO für 2025 sein einen Tick schwächer als gedacht, schrieb Paul May am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei aber bestätigt worden./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LEG Immobilien Equal Weight
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
65,65 €
|Abst. Kursziel*:
6,63%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
66,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,50%
|
Analyst Name:
Paul May
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
