Barclays Capital

LEG Immobilien Equal Weight

10:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Konzernergebnis FFO für 2025 sein einen Tick schwächer als gedacht, schrieb Paul May am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei aber bestätigt worden./rob/ag/mis

