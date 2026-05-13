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Marktkap. 4,4 Mrd. EUR

KGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
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WKN LEG111

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ISIN DE000LEG1110

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Symbol LEGIF

Deutsche Bank AG

LEG Immobilien Buy

10:06 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern sei beim Schuldenabbau etwas vorangekommen, schrieb Thomas Rothaeusler in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,00 €		 Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,21%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

13.05.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 LEG Immobilien Buy UBS AG
13.05.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
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