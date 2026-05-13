LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,4 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern sei beim Schuldenabbau etwas vorangekommen, schrieb Thomas Rothaeusler in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,00 €
|Abst. Kursziel*:
31,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,21%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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