Volvo (B) Aktie
Marktkap. 62,32 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 395 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb das Analystenteam um Hemal Bhundia am Montag im Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu den Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
395,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,96 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
358,50 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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