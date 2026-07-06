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Symbol VOLVF

UBS AG

Volvo AB (B) Buy

11:41 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 395 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb das Analystenteam um Hemal Bhundia am Montag im Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu den Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
395,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
358,50 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

11:41 Volvo (B) Buy UBS AG
03.07.26 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
26.06.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
25.06.26 Volvo (B) Buy UBS AG
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