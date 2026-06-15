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Volvo (B) Aktie

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Volvo (B) Aktien-Sparplan
29,33 EUR +0,09 EUR +0,31 %
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29,27 EUR -0,06 EUR -0,20 %
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Marktkap. 59,95 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
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WKN 855689

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Symbol VOLVF

Deutsche Bank AG

Volvo AB (B) Hold

09:46 Uhr
Volvo AB (B) Hold
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
29,33 EUR 0,09 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen zum zweiten Quartal Mitte Juli auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Das Wachstum der Aufträge für schwere Lastkraftwagen in Nordamerika dürfte sich zuletzt normalisiert haben, dabei auf Jahressicht aber noch immer deutlich zulegen, schrieb Nicolai Kempf in einem Ausblick am Mittwoch. In Europa seien die Trends auf hohem Niveau solide./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Hold

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
321,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
29,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
354,00 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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