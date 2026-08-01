Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,7 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Aktualisierung der mittelfristigen Ziele stehe im Einklang mit den Konsensschätzungen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die scharfe Kurskorrektur am Tag der Mitteilung erscheine zunächst einmal überzogen. Sie lenke den Fokus aber wieder mehr auf das Kerngeschäft, also weg von den Chancen in den Bereichen Humanoide Roboter, Verteidigung und Raumfahrt./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,41 €
|Abst. Kursziel*:
14,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,12%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schaeffler AG
|15:36
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|15:16
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|15:16
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|14.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|15:36
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|15:16
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG