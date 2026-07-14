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UBS AG

Schaeffler Sell

08:01 Uhr
Schaeffler Sell
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
8,47 EUR 0,03 EUR 0,36%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 7,10 Euro auf "Sell" belassen. Die Margenentwicklung könne möglicherweise den mauen Umsatztrend kompensieren, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Dienstagabend nach den letzten Signalen des Industriekonzerns vor dem Quartalsbericht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Sell

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
7,10 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
8,47 €		 Abst. Kursziel*:
-16,17%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
8,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,17%
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

08:01 Schaeffler Sell UBS AG
14.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
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