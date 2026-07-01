ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 815,31 Mio. EURDiv. Rendite 1,03%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
ProSiebenSat1 Media SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,2 auf 4,0 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nizla Naizer passte ihre Schätzungen für MediaForEurope und ihre Tochter ProSiebenSat.1 vor den Quartalsberichten an. MFE hebe sich durch die paneuropäische Strategie ab, so die Expertin in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie rechnet mit einem klaren Ergebnisanstieg dank Kostenoptimierungen, Portfolioverschlankung und weniger Sonderbelastungen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Hold
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
4,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,38 €
|Abst. Kursziel*:
18,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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