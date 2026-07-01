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ProSiebenSat.1 Media Aktie

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3,36 EUR -0,05 EUR -1,47 %
STU
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ProSiebenSat.1 Media jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 815,31 Mio. EUR

Div. Rendite 1,03%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN PSM777

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Symbol PBSFF

Deutsche Bank AG

ProSiebenSat1 Media SE Hold

11:36 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Hold
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
3,36 EUR -0,05 EUR -1,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,2 auf 4,0 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nizla Naizer passte ihre Schätzungen für MediaForEurope und ihre Tochter ProSiebenSat.1 vor den Quartalsberichten an. MFE hebe sich durch die paneuropäische Strategie ab, so die Expertin in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie rechnet mit einem klaren Ergebnisanstieg dank Kostenoptimierungen, Portfolioverschlankung und weniger Sonderbelastungen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Hold

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,38 €		 Abst. Kursziel*:
18,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, buy
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
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