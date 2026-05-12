Bernstein Research

ProSiebenSat1 Media SE Underperform

12:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 4,30 Euro auf "Underperform" belassen. Die deutschen TV-Konzerne seien träge ins Jahr gestartet, schrieb Annick Maas am Mittwoch. Dies sei angesichts des konjunkturellen Umfelds aber auch so erwartet worden. ProSiebenSat.1 habe im ersten Quartal jedoch schlechter abgeschnitten als der Konkurrent RTL./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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