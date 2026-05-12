ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 921,47 Mio. EURDiv. Rendite 1,03%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
ProSiebenSat1 Media SE Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 4,30 Euro auf "Underperform" belassen. Die deutschen TV-Konzerne seien träge ins Jahr gestartet, schrieb Annick Maas am Mittwoch. Dies sei angesichts des konjunkturellen Umfelds aber auch so erwartet worden. ProSiebenSat.1 habe im ersten Quartal jedoch schlechter abgeschnitten als der Konkurrent RTL./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,30 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
3,83 €
|Abst. Kursziel*:
12,27%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
4,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,81%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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