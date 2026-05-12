DAX 24.178 +0,9%ESt50 5.834 +0,4%MSCI World 4.756 +0,1%Top 10 Crypto 10,35 +0,4%Nas 26.088 -0,7%Bitcoin 68.710 +0,2%Euro 1,1715 -0,2%Öl 107,5 -0,1%Gold 4.698 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 Intel 855681 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Infineon, NVIDIA, Birkenstock, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
SFC Energy-Aktie zieht zweistellig an: Prognoseerhöhung nach Rekord-Auftrag aus der Ukraine SFC Energy-Aktie zieht zweistellig an: Prognoseerhöhung nach Rekord-Auftrag aus der Ukraine
TUI-Aktie im Aufwind: Trotz Krisen-Dämpfer - gelingt jetzt der Befreiungsschlag? TUI-Aktie im Aufwind: Trotz Krisen-Dämpfer - gelingt jetzt der Befreiungsschlag?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
8,18 EUR -0,28 EUR -3,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,97 Mrd. EUR

KGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

Deutsche Bank AG

Lufthansa Hold

12:56 Uhr
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,18 EUR -0,28 EUR -3,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Das Luftfrachtgeschäft könnte die höhere Treibstoffrechnung der Airline möglicherweise tragen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Hold

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,13 €		 Abst. Kursziel*:
-13,92%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,40%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

12:56 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
07.05.26 Lufthansa Halten DZ BANK
07.05.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Dividende im Blick MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: Über diese Dividende können sich Lufthansa-Anleger freuen MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: Über diese Dividende können sich Lufthansa-Anleger freuen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker
dpa-afx ROUNDUP 2: Lufthansa will italienische Airline Ita schnell übernehmen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Lufthansa-Aktie höher: Konzern bestellt neue Langstreckenjets bei Airbus und Boeing - Hauptversammlung im Blick
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag höher
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX schwächelt am Nachmittag
dpa-afx ROUNDUP: Lufthansa will italienische Airline Ita schnell übernehmen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter
Deutsche Welle Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
Deutsche Welle Lufthansa pilots launch 2-day strike, cabin crew say they will strike right after
Deutsche Welle Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
Deutsche Welle Lufthansa pilots launch 2-day strike, cabin crew say they will strike right after
Deutsche Welle Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
Deutsche Welle Lufthansa pilots launch 2-day strike, cabin crew say they will strike right after
Deutsche Welle Iran war: Jet fuel crisis deepens as Lufthansa cuts flights
Deutsche Welle Lufthansa pilots launch 2-day strike, cabin crew say they will strike right after
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen