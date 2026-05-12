Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,97 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Das Luftfrachtgeschäft könnte die höhere Treibstoffrechnung der Airline möglicherweise tragen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Hold
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,13 €
|Abst. Kursziel*:
-13,92%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,40%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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