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AI Analyse

Barclays Capital

Porsche Automobil Underweight

08:16 Uhr
Porsche Automobil Underweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche Automobil Holding SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 35 auf 26,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Dividendenrendite der Auto-Holding erscheine vergleichsweise schwach, schrieb Henning Cosman am Dienstag in seinem Resümee des ersten Halbjahrs. Zudem sieht er die Diversifizierungspläne des Managements nicht im Einklang mit dem Fokus der Aktionäre./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Underweight

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
26,25 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
28,61 €		 Abst. Kursziel*:
-8,25%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
28,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,24%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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