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E.ON Aktie

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EON SE Sector Perform

09:11 Uhr
EON SE Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
18,81 EUR -0,29 EUR -1,52%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Kennziffern hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Energieversorger bestätigt./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Sector Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
19,02 €		 Abst. Kursziel*:
-0,11%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
18,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,04%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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