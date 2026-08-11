E.ON Aktie
Marktkap. 49,31 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Kennziffern hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Den Jahresausblick habe der Energieversorger bestätigt./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: E.ON
Zusammenfassung: E.ON Sector Perform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
19,02 €
|Abst. Kursziel*:
-0,11%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
18,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,04%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|30.07.26
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|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09:11
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|E.ON Hold
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|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
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