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E.ON Aktie

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19,18 EUR +0,04 EUR +0,21 %
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RBC Capital Markets

EON SE Sector Perform

08:06 Uhr
EON SE Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
19,18 EUR 0,04 EUR 0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon von 15 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit dem britischen Energieanbieters Ovo würde Eon eine Turnaround-Story übernehmen, schrieb Alexander Wheeler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er berücksichtigte dies nun in seinem Bewertungsmodell und passte die Erwartungen an das Netzgeschäft nach oben an. Für die Eon-Aktien bleibe regulatorische Klarheit entscheidend./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

Zusammenfassung: E.ON Sector Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
19,17 €		 Abst. Kursziel*:
-0,91%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
19,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,94%
Analyst Name:
Alexander Wheeler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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