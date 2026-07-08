E.ON Aktie
Marktkap. 49,82 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon von 15 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit dem britischen Energieanbieters Ovo würde Eon eine Turnaround-Story übernehmen, schrieb Alexander Wheeler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er berücksichtigte dies nun in seinem Bewertungsmodell und passte die Erwartungen an das Netzgeschäft nach oben an. Für die Eon-Aktien bleibe regulatorische Klarheit entscheidend./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: E.ON
Zusammenfassung: E.ON Sector Perform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
19,17 €
|Abst. Kursziel*:
-0,91%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
19,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,94%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|08:06
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital