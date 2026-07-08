DAX 25.050 +0,6%ESt50 6.256 +0,8%MSCI World 4.819 +0,2%Top 10 Crypto 8,2030 +1,7%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.912 +0,7%Euro 1,1437 +0,2%Öl 78,01 -1,9%Gold 4.104 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen gespalten -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne -- SK hynix, DEUTZ, Ölpreis, SMAG im Fokus
Top News
Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt Carmignac Sécurité: Flexibilität und Stabilität im europäischen Rentenmarkt
Siltronic-Aktie kräftig erholt: Analysten zeigen sich uneins Siltronic-Aktie kräftig erholt: Analysten zeigen sich uneins
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SCHOTT Pharma Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
20,45 EUR +1,61 EUR +8,55 %
STU
finanzen.net zero
SCHOTT Pharma jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,77 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3ENQ5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STTPF

RBC Capital Markets

SCHOTT Pharma Outperform

08:11 Uhr
SCHOTT Pharma Outperform
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
20,45 EUR 1,61 EUR 8,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 18 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Mit den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal habe der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente seine verbliebenen Sorgen abgehakt, schrieb Charles Weston in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung. Die nun gelösten Probleme mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen seien Grund für die Gewinnwarnung im Dezember 2025 gewesen. Weston lobte zudem Umsatzwachstum und Margensteigerung von Schott./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Outperform

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
17,78 €		 Abst. Kursziel*:
18,11%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
20,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,69%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

09:16 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 SCHOTT Pharma Outperform RBC Capital Markets
06.07.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
09.06.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

finanzen.net Ziele höher SCHOTT Pharma-Aktie zieht kräftig an: Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben SCHOTT Pharma-Aktie zieht kräftig an: Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Schott Pharma auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 21 Euro
dpa-afx Schott Pharma erhöht Prognosen für Gesamtjahr nach starkem Quartal
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: SCHOTT Pharma veröffentlicht vorläufige Q3-Eckdaten und hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 an
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag schwächer
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verliert am Mittag
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger schicken SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag ins Minus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: SCHOTT Pharma publishes preliminary Q3 key figures and raises 2026 revenue and earnings guidance
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma mit robustem erstem Halbjahr und starkem Cashflow
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma with positive start to financial year 2026; outlook confirmed
EQS Group EQS-News: Successful Annual General Meeting for SCHOTT Pharma: All resolutions approved
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
RSS Feed
SCHOTT Pharma zu myNews hinzufügen