SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,63 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 16 auf 22 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente habe die Talsohle durchschritten, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Für das dritte und vierte Quartal des Unternehmens rechnet er damit, dass das Wachstum Fahrt aufnimmt - begleitet von höheren Margen. Daher geht Friedrichs davon aus, dass zumindest der Mittelpunkt der Zielspanne für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Ab 2027 dürfte man dann auf Linie liegen mit den eigenen mittelfristigen Ambitionen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,84 €
|Abst. Kursziel*:
16,77%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,65%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
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|Deutsche Bank AG
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|09.06.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09:41
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|Deutsche Bank AG
|09.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|19.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
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|Barclays Capital