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WKN A3ENQ5

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Symbol STTPF

Deutsche Bank AG

SCHOTT Pharma Buy

09:41 Uhr
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
18,86 EUR 1,54 EUR 8,89%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 16 auf 22 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente habe die Talsohle durchschritten, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Für das dritte und vierte Quartal des Unternehmens rechnet er damit, dass das Wachstum Fahrt aufnimmt - begleitet von höheren Margen. Daher geht Friedrichs davon aus, dass zumindest der Mittelpunkt der Zielspanne für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Ab 2027 dürfte man dann auf Linie liegen mit den eigenen mittelfristigen Ambitionen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,84 €		 Abst. Kursziel*:
16,77%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,65%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

09:41 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
09.06.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.05.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
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