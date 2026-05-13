SCHOTT Pharma Aktie

Marktkap. 2,36 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

Deutsche Bank AG

SCHOTT Pharma Hold

18:01 Uhr
SCHOTT Pharma Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schott Pharma auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei etwas verhalten ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Um die bestätigten Jahresziele zu erreichen, müssten die Geschäfte in diesem und dem kommenden Quartal anziehen./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,36 €		 Abst. Kursziel*:
-2,20%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
16,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,20%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

18:01 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
08:01 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.05.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.26 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

