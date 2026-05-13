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Symbol ATOGF

UBS AG

AUTO1 Buy

11:31 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach Zahlen für das erste Quartal von 29,20 auf 29,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Führung der Geschäfte des Autovermieters untermauere das langfristige Wachstums- und Margenprofil, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht eine gute Kaufgelegenheit./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
29,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,60 €		 Abst. Kursziel*:
52,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,41%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:31 AUTO1 Buy UBS AG
09:51 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
09:21 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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