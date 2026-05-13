AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,04 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach Zahlen für das erste Quartal von 29,20 auf 29,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Führung der Geschäfte des Autovermieters untermauere das langfristige Wachstums- und Margenprofil, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht eine gute Kaufgelegenheit./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,60 €
|Abst. Kursziel*:
52,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,41%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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