UBS AG

AUTO1 Buy

11:31 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach Zahlen für das erste Quartal von 29,20 auf 29,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Führung der Geschäfte des Autovermieters untermauere das langfristige Wachstums- und Margenprofil, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht eine gute Kaufgelegenheit./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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