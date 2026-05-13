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Marktkap. 43,31 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
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Deutsche Bank AG

RWE Buy

09:56 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den erwartungsgemäß ausgefallenen Resultaten des ersten Quartals habe überzeugt, schrieb Olly Jeffery in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Mit Blick auf die Jahresziele des Versorgers gebe es durchaus Spielraum./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,18 €		 Abst. Kursziel*:
10,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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