SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 3,37 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
AI Analyse
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 26,50 auf 27,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Pharmaindustrie-Zulieferers hätten den bereits veröffentlichten Eckdaten entsprochen und lägen beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebitda) über den Konsensprognosen, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2029 etwas an./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,45 €
|Abst. Kursziel*:
25,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,29%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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