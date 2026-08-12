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Cisco Aktie

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Marktkap. 412,14 Mrd. EUR

KGV 26,98 Div. Rendite 2,36%
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UBS AG

Cisco Buy

17:21 Uhr
Cisco Buy
Aktie in diesem Artikel
Cisco Inc.
98,12 EUR -8,94 EUR -8,35%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco von 132 auf 138 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrichter habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb David Vogt am Donnerstag zu den Zahlen. Der Ausblick für den Umsatz aus dem Netzwerkgeschäft sei konservativ. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen bis 2028. Kursschwächen sieht er als Kaufchance./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Cisco Buy

Unternehmen:
Cisco Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 138,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 114,75		 Abst. Kursziel*:
20,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 112,96		 Abst. Kursziel aktuell:
22,17%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 138,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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