Cisco Aktie
Marktkap. 412,14 Mrd. EURKGV 26,98 Div. Rendite 2,36%
WKN 878841
ISIN US17275R1023
Symbol CSCO
AI Analyse
Cisco Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco von 132 auf 138 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Netzwerkausrichter habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb David Vogt am Donnerstag zu den Zahlen. Der Ausblick für den Umsatz aus dem Netzwerkgeschäft sei konservativ. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen bis 2028. Kursschwächen sieht er als Kaufchance./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Cisco Buy
|Unternehmen:
Cisco Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 138,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 114,75
|Abst. Kursziel*:
20,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 112,96
|Abst. Kursziel aktuell:
22,17%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 138,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|16.05.13
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.13
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|Raiffeisen Centrobank AG
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|17:46
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
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|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.21
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|10.02.21
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.