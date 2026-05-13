Cisco Aktie
Marktkap. 334,69 Mrd. EURKGV 26,98 Div. Rendite 2,36%
WKN 878841
ISIN US17275R1023
Symbol CSCO
Cisco Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco nach Quartalszahlen von 95 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sowie die Aufträge des Netzwerkausrüsters im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hätten ihn dank deren zunehmender Anwendung positiv überrascht, schrieb David Vogt am Donnerstag. Die Bruttomargen entsprächen dagegen wegen der gestiegenen Chippreise und des Gegenwinds für die Lieferketten seinen Erwartungen. Vogt traut der Aktie angesichts des Ausblicks auf das laufende Quartal auch nach ihrer Rekordjagd weitere Kursgewinne zu./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Cisco Buy
|Unternehmen:
Cisco Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 132,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 114,75
|Abst. Kursziel*:
15,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 116,85
|Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 132,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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