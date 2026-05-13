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Marktkap. 334,69 Mrd. EUR

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Symbol CSCO

UBS AG

Cisco Buy

16:16 Uhr
Cisco Buy
Aktie in diesem Artikel
Cisco Inc.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Cisco nach Quartalszahlen von 95 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz sowie die Aufträge des Netzwerkausrüsters im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) hätten ihn dank deren zunehmender Anwendung positiv überrascht, schrieb David Vogt am Donnerstag. Die Bruttomargen entsprächen dagegen wegen der gestiegenen Chippreise und des Gegenwinds für die Lieferketten seinen Erwartungen. Vogt traut der Aktie angesichts des Ausblicks auf das laufende Quartal auch nach ihrer Rekordjagd weitere Kursgewinne zu./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 02:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Cisco Buy

Unternehmen:
Cisco Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 132,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 114,75		 Abst. Kursziel*:
15,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 116,85		 Abst. Kursziel aktuell:
12,97%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 132,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
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18.05.23 Cisco Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.23 Cisco Outperform Credit Suisse Group
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