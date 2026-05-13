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Marktkap. 201,7 Mrd. EUR

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Symbol SMAWF

UBS AG

Siemens Buy

11:41 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
276,15 EUR 8,75 EUR 3,27%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
275,50 €		 Abst. Kursziel*:
12,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
276,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,26%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
276,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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