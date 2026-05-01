Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittag.

Bitcoin ist am Mittag 79.640,11 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:26 um 0,46 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 79.277,12 US-Dollar stand.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,5 Prozent. Bei einem Kurs von 10,16 EUR beträgt die Performance seit Auflage 10,2 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,09 Prozent auf 57,01 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 56,96 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 12:26 auf. Es geht 0,18 Prozent auf 2.261,81 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.257,79 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 433,49 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (433,85 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,08 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Donnerstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,431 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,426 US-Dollar.

Zudem gibt Monero nach. Um 0,76 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 394,59 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 397,61 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2648 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2646 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1586 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1589 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3548 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,06 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 12:26 auf 671,84 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 671,43 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1128 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,1133 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,06 Prozent auf 91,04 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 91,09 US-Dollar.

Zudem gibt Avalanche nach. Um 0,66 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 12:26 auf 9,686 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,750 US-Dollar wert war.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,14 Prozent auf 10,22 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 10,21 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 0,80 Prozent auf 1,200 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,210 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

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