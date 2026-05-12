UBS AG

Siemens Buy

12:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht den unerwartet starken Auftragseingang. Am Konsens dürfte sich zwar zunächst nichts ändern, die Jahresziele der Münchner erschienen allerdings zunehmend konservativ./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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