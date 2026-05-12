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Marktkap. 204,78 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
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Symbol SMAWF

UBS AG

Siemens Buy

12:21 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht den unerwartet starken Auftragseingang. Am Konsens dürfte sich zwar zunächst nichts ändern, die Jahresziele der Münchner erschienen allerdings zunehmend konservativ./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
266,05 €		 Abst. Kursziel*:
12,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
264,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,27%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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