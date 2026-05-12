Siemens Aktie
Marktkap. 204,78 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht den unerwartet starken Auftragseingang. Am Konsens dürfte sich zwar zunächst nichts ändern, die Jahresziele der Münchner erschienen allerdings zunehmend konservativ./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
266,05 €
|Abst. Kursziel*:
12,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
264,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,27%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|11:21
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets