Siemens Aktie

226,45 EUR -3,55 EUR -1,54 %
STU
Marktkap. 196,53 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

Barclays Capital

Siemens Underweight

13:16 Uhr
Siemens Underweight
Siemens AG
226,45 EUR -3,55 EUR -1,54%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
227,10 €		 Abst. Kursziel*:
-16,34%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
226,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,10%
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
246,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

