Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX tiefrot unter 25.000 -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
Februar tiefroter Krypto-Monat: Das hat Bitcoin, Ethereum & Co. belastet - Die weiteren Aussichten Februar tiefroter Krypto-Monat: Das hat Bitcoin, Ethereum & Co. belastet - Die weiteren Aussichten
RWE-Aktie unverändert: Konzernchef Krebber ist skeptisch wegen Mini-Atomkraftwerken RWE-Aktie unverändert: Konzernchef Krebber ist skeptisch wegen Mini-Atomkraftwerken
BASF Aktie

Marktkap. 43,13 Mrd. EUR

KGV 24,47
Aktie in diesem Artikel
BASF
47,22 EUR -1,24 EUR -2,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BASF von 50 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Strategische Maßnahmen überwiegen den operativen Gegenwind", schrieb Peter Spengler am Montag. Ein zentraler Punkt sei die Vorbereitung des Agrarchemie-Geschäfts auf einen Börsengang bis Ende 2027. Gleichzeitig werde die Position im chinesischen Wachstumsmarkt durch den neuen Verbundstandort zementiert. Zudem stärke die anstehende zweite Kompensationszahlung des Bundes für Russland-Einteignungen die Berechenbarkeit des Cashflow./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Kaufen

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
47,71 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
47,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

13:31 BASF Kaufen DZ BANK
11:06 BASF Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 BASF Neutral UBS AG
27.02.26 BASF Underweight Barclays Capital
27.02.26 BASF Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand BASF-Analyse: DZ BANK hebt Aktie auf höhere Kaufen-Bewertung BASF-Analyse: DZ BANK hebt Aktie auf höhere Kaufen-Bewertung
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagmittag südwärts
finanzen.net Deutsche Bank AG gibt BASF-Aktie Hold
finanzen.net DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Februar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie
finanzen.net BASF: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Strengthens Business Services Through Global Hub Setup
Financial Times EU must reform ‘obsolete’ emissions trading system, warns BASF boss
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
