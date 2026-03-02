DAX 24.188 +1,7%ESt50 5.878 +1,8%MSCI World 4.463 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.373 +4,3%Euro 1,1644 +0,3%Öl 81,17 -1,0%Gold 5.186 +1,9%
Marktkap. 2,55 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
Deutsche Bank AG

HUGO BOSS Hold

14:16 Uhr
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Seit dem ernüchternden Strategie-Update Anfang Dezember seien die Konsensschätzungen für 2026 deutlich gesunken, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern lägen die Hürden für die bevorstehende Veröffentlichung des Modekonzerns niedrig./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Hold

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
35,15 €		 Abst. Kursziel*:
5,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,96%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

