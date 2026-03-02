Deutsche Bank AG

HUGO BOSS Hold

14:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Seit dem ernüchternden Strategie-Update Anfang Dezember seien die Konsensschätzungen für 2026 deutlich gesunken, schrieb Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern lägen die Hürden für die bevorstehende Veröffentlichung des Modekonzerns niedrig./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com