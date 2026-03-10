Oracle Aktie
Marktkap. 369,65 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach den durchwachsenen Quartalsberichten von Cloud-Infrastruktur-Konkurrenten wie Microsoft, Amazon oder Google habe Oracle jetzt einen sauberen Zwischenbericht abgegeben, schrieb der Analyst Karl Keirstead am Mittwoch. Die Zahlen hätten die Erwartungen erfüllt oder übertroffen und die Investitionsausgaben seien nicht erhöht worden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 167,93
|Abst. Kursziel*:
48,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 165,42
|Abst. Kursziel aktuell:
51,13%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 244,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|14:46
|Oracle Buy
|UBS AG
|12:06
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)