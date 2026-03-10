DAX 23.625 -1,4%ESt50 5.788 -0,8%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,3205 +2,5%Nas 22.740 +0,2%Bitcoin 61.109 +1,5%Euro 1,1588 -0,2%Öl 91,55 +0,2%Gold 5.184 -0,1%
Oracle Aktie

Oracle Aktien-Sparplan
143,52 EUR +4,32 EUR +3,10 %
STU
165,42 USD +15,96 USD +10,68 %
BTT
Marktkap. 369,65 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

UBS AG

Oracle Buy

14:46 Uhr
Oracle Buy
Oracle Corp.
143,52 EUR 4,32 EUR 3,10%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach den durchwachsenen Quartalsberichten von Cloud-Infrastruktur-Konkurrenten wie Microsoft, Amazon oder Google habe Oracle jetzt einen sauberen Zwischenbericht abgegeben, schrieb der Analyst Karl Keirstead am Mittwoch. Die Zahlen hätten die Erwartungen erfüllt oder übertroffen und die Investitionsausgaben seien nicht erhöht worden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 167,93		 Abst. Kursziel*:
48,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 165,42		 Abst. Kursziel aktuell:
51,13%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 244,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

14:46 Oracle Buy UBS AG
12:06 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Oracle Overweight Barclays Capital
08:01 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Oracle Corp.

finanzen.net Zahlenvorlage Oracle-Aktie zweistellig höher: SAP-Rivale bei Umsatz und Gewinn besser als erwartet Oracle-Aktie zweistellig höher: SAP-Rivale bei Umsatz und Gewinn besser als erwartet
Dow Jones MÄRKTE USA/Zurückhaltung dominiert weiter - Inflationsdaten ohne Impuls
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Erleichterung treibt Oracle kräftig an
dpa-afx ROUNDUP: Oracle übertrifft Cloud-Erwartungen - Aktie erholt sich deutlich
Dow Jones MARKT USA/Zurückhaltung dürfte weiter dominieren - Ölpreise steigen wieder
TraderFox Infrastruktur statt Hype: Warum HPE, Oracle, TSMC, NVIDIA und AMD die heimlichen Gewinner des KI‑Booms sind!
TraderFox Oracle: KI-Profiteur wird mit gewaltigen KI-Aufträgen durchstarten
TraderFox Auftragslawine dank KI! Oracles riskantes Schuldenspiel wird zum ultimativen Börsen-Triumph!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Oracle auf 'Buy' - Ziel 320 Dollar
Benzinga Palantir, Nvidia, Oracle, Microsoft, Alphabet, IBM Listed As Iran&#39;s New &#39;Targets&#39; Amid Middle East Conflict
Benzinga Why Is Oracle Stock Soaring Wednesday?
Benzinga Oracle Defied Wall Street Fears: &#39;Bring Your Own Cloud&#39; Solves $50 Billion AI Capex Problem To Fuel 20% Growth
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, Micron, Sandisk, Bloom Energy, IREN, and NVIDIA
Benzinga Oracle Co-CEO Clay Magouyrk Explains What&#39;s Holding Back The Company&#39;s Data Center Windfall: &#39;The Major Factor Limiting Even Stronger Profits Is…&#39;
Benzinga Oracle, Campbell&#39;s And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
Benzinga Oracle, Nio, Centene, AeroVironment And Ciena Corporation: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Business Times Oracle posts strong cloud sales growth following AI bookings
