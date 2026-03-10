DAX 23.625 -1,4%ESt50 5.788 -0,8%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,3205 +2,5%Nas 22.740 +0,2%Bitcoin 61.109 +1,5%Euro 1,1588 -0,2%Öl 91,55 +0,2%Gold 5.184 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Almonty Industries A414Q8 Equinor 675213 Battalion Oil A2PZMK Hannover Rück 840221 Sixt 723132 TeamViewer A2YN90 First Majestic Silver A0LHKJ Samsung 888322 WACKER CHEMIE WCH888 Nokia 870737 Eni 897791 BAT 916018 MongoDB A2DYB1 Hecla Mining 854693 Diginex A40PU6
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie in Rot: Umsatz und Gewinn gestiegen - Durchwachsene Prognose - Dividende überraschend hoch Rheinmetall-Aktie in Rot: Umsatz und Gewinn gestiegen - Durchwachsene Prognose - Dividende überraschend hoch
DHL-Aktie sinkt: Frei werdende Stellen in Leipzig/Halle bleiben unbesetzt DHL-Aktie sinkt: Frei werdende Stellen in Leipzig/Halle bleiben unbesetzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
8,03 EUR +0,02 EUR +0,22 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,84 Mrd. EUR

KGV 7,52
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

DZ BANK

Lufthansa Halten

14:21 Uhr
Lufthansa Halten
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,03 EUR 0,02 EUR 0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der Lufthansa nach einer Anpassung der Schätzungen von 7,50 auf 8,60 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Die geopolitischen Risiken würden größer, doch die strukturelle Erholung des Geschäfts bleibe bei der Fluggesellschaft intakt, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch. 2025 habe diese ein solides Ergebnis erzielt. Ein strategischer Fokus bleibe die operative Verbesserung der Kernmarke./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 10:55 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 11:10 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Halten

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
7,99 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
8,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

14:21 Lufthansa Halten DZ BANK
10.03.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net An deutschen Flughäfen Lufthansa-Aktie schwächelt: Pilotengewerkschaft VC ruft zu baldigem zweitägigen Streik auf Lufthansa-Aktie schwächelt: Pilotengewerkschaft VC ruft zu baldigem zweitägigen Streik auf
dpa-afx Lufthansa: Trotz Pilotenstreiks mehr als die Hälfte der Flüge
Dow Jones Lufthansa kann trotz Streik mehr als 50% des Flugprogramms anbieten
dpa-afx Piloten-Gewerkschaft rechnet mit weniger Flugausfällen bei Lufthansa-Streik
dpa-afx Tesla-Chef Elon Musk könnte laut Schätzung erster Billionär der Welt werden
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Mittag ein
Dow Jones Lufthansa kündigt Sonderflugplan wegen Pilotenstreik an
dpa-afx ROUNDUP/Lufthansa: Pilotenstreik ist nicht nachvollziehbar
Business Times British Airways, Lufthansa add Asia flights amid high demand
Deutsche Welle Germany news: Pilots at Lufthansa to stage two-day strike
Deutsche Welle Germany news: Pilots at Lufthansa to stage two-day strike
Deutsche Welle Lufthansa pilots plan a 48-hour strike on Thursday and Friday, major flight disruptions expected
Zacks Deutsche Lufthansa (DLAKY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
EQS Group EQS-DD: Deutsche Lufthansa AG: Dr. Till Streichert, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Lufthansa AG: Karl Gernandt, buy
Business Times Lufthansa profit tops forecast but Middle East war clouds outlook
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen