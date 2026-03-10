Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,84 Mrd. EURKGV 7,52
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der Lufthansa nach einer Anpassung der Schätzungen von 7,50 auf 8,60 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Die geopolitischen Risiken würden größer, doch die strukturelle Erholung des Geschäfts bleibe bei der Fluggesellschaft intakt, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch. 2025 habe diese ein solides Ergebnis erzielt. Ein strategischer Fokus bleibe die operative Verbesserung der Kernmarke./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 10:55 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 11:10 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Halten
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
7,99 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
8,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
