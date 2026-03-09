Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,74 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach den Zahlen der Fluggesellschaft für 2025 stünden aus Sicht der Investoren folgende Themen zur Debatte: Die Störungen des internationalen Flugverkehrs im Nahen Osten und deren geopolitischen Auswirkungen, die stark schwankenden Treibstoffpreise, die Nordatlantikrouten, das Service-Projekt Allegris zur Hebung der Reisefreude, Fortschritte bei der Restrukturierung, die Arbeitsbeziehungen, der Aspekt Wartung, Reparatur und Überholung, Aufwärtspotenzial in der Fracht, die Integration der ITA Airways, Fusionen und Übernahmen sowie das Vorankommen bei der Erneuerung der Flotte. Diese elf Themen nannte Analyst Andrew Lobbenberg am Montagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Equal Weight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
7,35 €
|Abst. Kursziel*:
8,90%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
8,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,45%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|08:31
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|08:31
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital