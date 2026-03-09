DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.432 +0,3%Top 10 Crypto 9,0000 +1,2%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.383 +2,4%Euro 1,1653 +0,2%Öl 91,56 +2,0%Gold 5.178 +0,7%
Sinkende Ölpreise: DAX mit Gewinnen erwartet -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Nordex-Aktie: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland
Masterflex überzeugt mit Rekordwerten
Lufthansa Aktie

Lufthansa Aktien-Sparplan
8,04 EUR +0,17 EUR +2,11 %
STU
Marktkap. 9,74 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Barclays Capital

Lufthansa Equal Weight

08:31 Uhr
Lufthansa Equal Weight
Lufthansa AG
8,04 EUR 0,17 EUR 2,11%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach den Zahlen der Fluggesellschaft für 2025 stünden aus Sicht der Investoren folgende Themen zur Debatte: Die Störungen des internationalen Flugverkehrs im Nahen Osten und deren geopolitischen Auswirkungen, die stark schwankenden Treibstoffpreise, die Nordatlantikrouten, das Service-Projekt Allegris zur Hebung der Reisefreude, Fortschritte bei der Restrukturierung, die Arbeitsbeziehungen, der Aspekt Wartung, Reparatur und Überholung, Aufwärtspotenzial in der Fracht, die Integration der ITA Airways, Fusionen und Übernahmen sowie das Vorankommen bei der Erneuerung der Flotte. Diese elf Themen nannte Analyst Andrew Lobbenberg am Montagabend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 18:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
7,35 €		 Abst. Kursziel*:
8,90%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
8,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,45%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

08:31 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
09.03.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09.03.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

