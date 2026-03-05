DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.148 -2,1%Euro1,1611 ±0,0%Öl85,41 +3,4%Gold5.100 +0,3%
Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

05.03.26 23:18 Uhr
Lufthansa-Aktie im Blick: Bilanzvorlage mitten im Nahost-Krieg - Das erwarten Experten | finanzen.net

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Lufthansa-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,18 EUR -0,27 EUR -3,24%
Lufthansa stellt am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Lufthansa für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,321 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Lufthansa im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,80 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,44 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,73 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 EUR, gegenüber 1,15 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 39,79 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 37,58 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.02.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

