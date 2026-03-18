Iran-Auswirkung

Die kanadische Bank RBC schlägt Alarm für Europas Airlines: Analyst Ruairi Cullinane kappt seine Gewinnerwartungen für 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können.

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Im XETRA-Handel am Donnerstag gibt die Lufthansa-Aktie zeitweise 2,43 Prozent auf 7,70 Euro nach.

/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX Analyser