NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5,30 Euro auf "Underweight" belassen. Das Buchungsumfeld habe sich zuletzt gebessert und sei ziemlich solide, schrieb Harry Gowers in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar zu einer Investorenrunde mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand. Er bleibt aber bei seiner skeptischen Einstufung, weil er das Risiko von Ergebnisenttäuschungen sieht./rob/ag/gl

