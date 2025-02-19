DZ BANK

Nike Kaufen

17:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike nach der Vorlage der Resultate des zweiten Quartals von 85 auf 73 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Sportwaren-Konzern habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv sei das Wachstum in Nordamerika sowie im Laufschuhsegment. Auch der Großhandel sei weitergewachsen, was Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie zeige. Der Aktienkurs sei allerdings stark unter Druck geraten, weil der Ausblick fu?r das dritte Quartal enttäuscht habe und der Absatz in China schwach bleiben du?rfte. Die Kursreaktion sei aber u?bertrieben./mis/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 15:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com