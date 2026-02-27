Humanoider Roboter

CEO Elon Musk treibt den KI-Umbau von Tesla mit Hochdruck voran. Teslas humanoider Roboter Optimus könnte schon 2026 auf menschlichem Leistungsniveau arbeiten.

• Tesla treibt mit Optimus den Wandel zum KI-Konzern voran

• Marktreife laut Elon Musk frühestens ab Ende des Jahres

• Chance und Risiken für Anleger



Der E-Auto-Pionier Tesla steht womöglich vor einem strategischen Wendepunkt. Während das Unternehmen lange vor allem für seine Elektrofahrzeuge bekannt war, treibt CEO Elon Musk seit einigen Jahren konsequent den Umbau hin zu einem KI-getriebenen Technologie- und Dienstleistungskonzern voran. Im Zentrum dieser Vision: der humanoide Roboter "Optimus".

Dabei könnte laut Musk Teslas Optimus-Roboter bereits 2026 menschliches Leistungsniveau erreichen - eine Perspektive, die Anleger aufhorchen lässt.

Tesla: Vom Autobauer zum Robotik-Konzern

Musk misst dem Projekt offenbar so große Bedeutung bei, dass Tesla die Produktion der Modelle S und X zurückfährt und die Fabrik in Fremont zunehmend als Produktionszentrum für Optimus umbaut.

Auf der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2025 erklärte Musk, sein langfristiges Ziel sei es, jährlich eine Million Optimus-Bots in Fremont zu produzieren. Gleichzeitig dämpfte er die Erwartungen und betonte, der Roboter befinde sich weiterhin in der Forschungs- und Entwicklungsphase. Dennoch lobte Musk den Fortschritt von Optimus Gen 3 als menschenähnlich und fähig, von Menschen zu lernen, um Aufgaben zu übernehmen. Eine Serienproduktion könnte "gegen Ende dieses Jahres" starten.

Was kann der Tesla-Roboter bereits?

Tesla entwickelt Optimus seit mehreren Jahren. Die aktuelle Version, Optimus Gen 3, demonstriert in Marketingvideos beachtliche Fortschritte: Der Roboter kann laut Unternehmensangaben feinmotorische Aufgaben ausführen - etwa Papierhandtücher zerreißen, Schränke öffnen oder Wäsche zusammenlegen. Darüber hinaus zeigt Optimus fortgeschrittene Geschicklichkeit. In veröffentlichten Videos fängt er geworfene Gegenstände und bewegt sich auf unebenem Gelände. Noch kommt der Roboter ausschließlich in Teslas eigenen Fabriken zum Einsatz, wo er grundlegende Aufgaben beobachten und erlernen soll.

Sollte es Tesla gelingen, physische KI im industriellen Maßstab auszurollen, wäre das ein technologischer Meilenstein. Bislang hat kein Unternehmen humanoide Robotik weltweit erfolgreich kommerzialisiert.

Wird Optimus der Wendepunkt für die Tesla-Aktie?

Tesla ist bereits heute einer der wertvollsten Konzerne der Welt. In Bezug auf die Aktie argumentiert The Motley Fool, diese sei bereits "zur Perfektion bepreist". Optimisten halten dagegen: Da es bislang keinen Maßstab für globale physische KI gibt, lasse sich das Potenzial des Robotikgeschäfts kaum seriös beziffern. Laut Experten ist Optimus eine asymmetrische Wette: Gelingt der Durchbruch, könnte Tesla neue Bewertungsdimensionen erreichen. Scheitert das Projekt oder verzögert sich die Skalierung deutlich, droht eine spürbare Neubewertung der Aktie.

Doch selbst wenn 2026 entscheidende Fortschritte gelingen, dürfte es Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern, bis die Robotiksparte Billionenwerte zum Unternehmenswert beiträgt. Anleger setzen mit einem Investment in die Tesla-Aktie womöglich nicht auf kurzfristige Gewinne, sondern auf eine langfristige KI-Vision mit erheblichen Chancen - und ebenso großen Risiken.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.net