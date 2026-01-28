DAX 24.566 -1,0%ESt50 5.967 +0,6%MSCI World 4.562 +0,2%Top 10 Crypto 11,40 -2,1%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.481 -1,3%Euro 1,1951 -0,1%Öl 70,58 +2,7%Gold 5.513 +1,8%
Ausblick 2026: Warum Samsung jetzt ein strategisches Investment ist
Tesla-Aktie gewinnt: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet
Tesla Aktie

366,30 EUR +3,75 EUR +1,03 %
438,21 USD +7,35 USD +1,71 %
Marktkap. 1,2 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

14:46 Uhr
Tesla
366,30 EUR 3,75 EUR 1,03%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 350 auf 400 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Verkaufen" belassen. Die hohen Zukunftsinvestitionen des E-Auto- und Roboterherstellers belasteten kurzfristig, ebneten aber den Weg in die Zukunft, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie hält er allerdings sowohl historisch als auch im Branchenvergleich für sehr hoch bewertet./rob/ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
$ 431,46		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
$ 438,21		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 351,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

08:01 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
22.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Umsatzrückgang Tesla-Aktie gewinnt: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet Tesla-Aktie gewinnt: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Tesla auf 405 Dollar - 'Neutral'
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
TraderFox Nach dem Model S kommt der Humanoid Optimus: Tesla vollzieht den radikalen Umbau hin zu physischer KI.
TraderFox Rekord vorbei: Tesla meldet solides Quartal, aber schrumpfenden Jahresumsatz
dpa-afx ROUNDUP: Musk rüstet Tesla auf Roboter und Robotaxis um
dpa-afx Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
finanzen.net Tesla-Aktie im Fokus: Neue FSD-Preisstrategie tritt am 14. Februar in Kraft
dpa-afx ROUNDUP: Tesla schließt erstmals ein Jahr mit Umsatzrückgang ab
Business Times China plans space‑based AI data centres, challenging Musk’s SpaceX ambitions
Deutsche Welle Tesla profit slumps amid lower EV sales, AI spending surge
Financial Times Tesla lurches into the Musk robotics era
Benzinga Tesla Rival Li Auto&#39;s Self-Driving Head Now Leads Robotics Division: Report
Benzinga Elon Musk, Vinod Khosla Clash Over Racism Allegations
Benzinga Citing &#39;Geopolitical Risk,&#39; Elon Musk Reiterates Tesla&#39;s &#39;TeraFab&#39; Chip-Building Effort Amid AI Push
Deutsche Welle Tesla profit slumps amid lower EV sales, AI spending surge
Benzinga Bill Ackman Says Elon Musk, Neuralink Reaching This Critical Milestone Will Outdo Every Other &#39;Near-Miraculous&#39; Achievement
