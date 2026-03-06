Roche Aktie
Marktkap. 301,76 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant gegen Brustkrebs mit einem Kursziel von 395 Franken auf "Outperform" belassen. Die vom Pharmakonzern präsentierten Studiendaten zu dem Medikament seien "nicht gerade hilfreich", schrieb Analyst Justin Smith am Montag in seiner ersten Reaktion. Roche habe jüngst geäußert, dass Giredestrant zum umsatzstärksten Medikament im Unternehmen avancieren könnte. Unter dem Strich ändere der Rückschlag aber nichts an der fortdauernden Erholung der Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente, so der Experte./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Outperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
395,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
322,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
22,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
325,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
21,46%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
349,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
