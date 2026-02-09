DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.576 +0,1%Top 10 Crypto 8,7765 -1,1%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.885 -1,7%Euro 1,1902 -0,1%Öl 69,07 -0,1%Gold 5.028 -0,6%
Roche Aktie

383,00 EUR -1,10 EUR -0,29 %
FSE
352,51 CHF -3,52 CHF -0,99 %
BRX
Marktkap. 310,41 Mrd. EUR

KGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Barclays Capital

Roche Overweight

08:21 Uhr
Roche Overweight
Roche AG (Genussschein)
383,00 EUR -1,10 EUR -0,29%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche nach einer Informationsveranstaltung zum Medikament Fenebrutinib mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Im Fokus habe eine etwaige Lebertoxität bei der Anwendung gegen eine bestimmte Form der Multiplen Sklerose gestanden, schrieb James Gordon am Montagabend. Der Pharmakonzern wolle mit zweiwöchigen Leberfunktionstests möglichen erhöhten Leberenzymwerten entgegenwirken./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Overweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Barclays Capital
410,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight
353,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
15,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
352,51 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
16,31%
Analyst Name:
James Gordon
-		 Ø Kursziel:
347,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

